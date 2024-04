Motorista da Porsche que matou condutor de Sandero se apresenta à polícia em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/04/2024 - 18:18 Para compartilhar:

O motorista da Porsche que atingiu e matou o condutor de um Sandero na madrugada do domingo, 31, se apresentou no 30º Distrito Policial no Tatuapé, na Zona Leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 1º.

O acidente aconteceu na Avenida Salim Farah Maluf. Fernando Sastre de Andrade Filho, de 24 anos, estava sendo procurado pela polícia. O Porsche que ele dirigia em alta velocidade bateu em um Renault Sandero e matou o motorista de aplicativo Ornaldo da Silva Viana, de 52 anos.

Um amigo de Fernando que também estava no carro está internado no Hospital São Luiz do Tatuapé. Seu estado de saúde é desconhecido.

Motorista fugiu do local

De acordo com relatos de testemunhas, após a batida, a mãe de Fernando foi até o local e informou que levaria o filho para o Hospital São Luiz do Ibirapuera, já que ele estava com um ferimento na boca. Os policiais liberaram o homem e descobriram, horas depois, quando foram fazer o teste do bafômetro, que ele não havia dado entrada no hospital. Ele foi dado como foragido desde então.

O caso foi registrado como homicídio culposo, quando não há a intenção de matar, e lesão corporal culposa (não intencional) na direção de veículo automotor e fuga do local do acidente. A investigação está sendo feita pelo 30º DP.

