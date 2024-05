Motorista da Porsche acusado de matar homem se entrega à polícia em São Paulo

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 06/05/2024 - 17:55 Para compartilhar:

Fernando Sastre Filho, o motorista da Porsche que matou um motorista de aplicativo e feriu um amigo em um acidente, se entregou à polícia na 5ª Seccional, no Tatuapé, Zona Leste de São Paulo, na tarde desta segunda-feira, 6.

Ele teve a prisão decretada pela justiça na sexta-feira, 3. Agora ele vai realizar o exame do corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) antes de ser levado para a carceragem do 31º Distrito Policial, na Vila Carrão. Ele também passará pela audiência de custódia.

Desde sábado, 4, ele era considerado foragido pela Secretaria de Segurança Pública de São Paulo, já que havia sido procurado e não foi encontrado.

O acidente aconteceu no dia 31 de março na avenida Salim Farah Maluf. De acordo com laudo pericial feito pela Polícia Técnico-Científica, o motorista estava a 114 km/h quando bateu na traseira do Renault Sandero de Ornaldo da Silva Viana, que trabalhava como motorista de aplicativo. Seu amigo, Marcus Vinicius Machado Rocha, perdeu o baço por conta do acidente.