Motorista com sinais de embriaguez atropela casal e crianças na zona sul de SP

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/08/2024 - 18:38 Para compartilhar:

Um homem atropelou uma família na tarde de sábado, 17, na avenida Engenheiro Armando de Arruda Pereira, no bairro do Jabaquara, zona sul da capital. Segundo a polícia, o motorista apresentava sinais de embriaguez e ficou preso nas ferragens do veículo.

A identidade do motorista não foi revelada. A reportagem não localizou sua defesa.

As vítimas do acidente, um homem de 35 anos, uma mulher de 34 anos e duas crianças, foram socorridas e levadas para o Hospital Municipal Dr. Arthur Ribeiro de Saboya. Uma terceira filha do casal não foi atingida pelo veículo. A mulher e as crianças receberam alta, mas o homem permanece internado e estável, segundo a Secretaria Municipal da Saúde (SMS).

O motorista foi preso em flagrante, socorrido e internado no Hospital Ipiranga. Foram solicitados exames periciais ao Instituto de Criminalística (IC) e ao Instituto Médico-Legal (IML).

O caso foi registrado como embriaguez ao volante, atropelamento, colisão e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor no 26.º DP (Sacomã).