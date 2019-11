Motorista capota com o carro e cai no mar em Niterói

Rio – Um motorista capotou com o carro por volta das 5h45 desta sexta-feira (15) na Avenida Quintino Bocaiúva, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio, e acabou caindo no mar.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o condutor do veículo foi identificado como Carlos Alberto Viana Neto e conseguiu sair do carro sozinho.

Ainda de acordo com os bombeiros, o quartal de Charitas foi acionado, mas o motorista se recusou a ir para o hospital.