MG: Motorista bêbado invade bloco de carnaval e atropela cerca de 30 pessoas

Cerca de 30 pessoas foram atropeladas por um motorista durante a passagem de um bloco de carnaval em São Gonçalo do Rio Abaixo, no interior do estado de Minas Gerais, na noite da última sexta-feira, 9.

O condutor do Fiat Pálio, segundo a Polícia Militar, estava embriagado no momento do acidente.

O bloco “Makako Loko” se deslocava para a área do evento quando o veículo desgovernado desceu a avenida Central, no bairro Fonte do Mato, e atropelou os foliões.

Houve um início de linchamento do motorista, o que foi contido com após a chegada dos PMs. Ele foi levado para atendimento médico e segue sob escolta policial.

Das vítimas, duas tiveram ferimentos graves e foram levadas para o Hospital de Pronto Socorro João XXII, na capital, Belo Horizonte. As demais tiveram ferimentos leves a moderados e foram atendidas no Pronto Socorro do município.

Em nota, a Prefeitura de São Gonçalo do Rio Abaixo lamentou o ocorrido e declarou estar comprometida em oferecer assistência às vítimas.

“Estamos comprometidos em oferecer todo o suporte necessário às vítimas deste lamentável incidente. Elas estão recebendo atendimento e estão sob monitoramento no hospital local de São Gonçalo do Rio Abaixo. Adicionalmente, em meio às dificuldades impostas pelos hospitais lotados devido a casos de dengue, a Prefeitura e a Secretaria de Saúde estão atuando em esforço conjunto para garantir que todas as pessoas que necessitam de remoção sejam transferidas”, diz o comunicado.

