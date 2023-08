Motorista bêbado é preso em SP após atropelar 9 pessoas em tabacaria

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 17:12 Compartilhe

Um homem de 36 anos foi preso em flagrante pela Polícia Militar após atropelar nove pessoas, com idades entre 15 e 30 anos, em uma tabacaria na Avenida das Cerejeiras, no bairro da Vila Maria, na zona norte da cidade de São Paulo.

O caso ocorreu por volta das 23h desta sábado, 12, e o motorista apresentava sinais de embriaguez. Algumas pessoas tiveram contusões nas pernas e foram encaminhadas para hospitais na região. Não houve ocorrência de mortes.

De acordo com a Secretaria da Segurança Pública (SSP), policiais militares foram acionados para atender a uma ocorrência de acidente de trânsito na zona norte. No endereço indicado, foram informados por testemunhas que o suspeito dirigia um veículo Voyage quando perdeu o controle, invadiu a tabacaria e atropelou as vítimas.

O motorista ainda estava no local e apresentava sinais de embriaguez, segundo os policiais que atenderam a ocorrência. Ele foi submetido ao teste do bafômetro, que acusou positivo. A secretaria informou que, por esse motivo, o homem foi autuado em flagrante por lesão corporal culposa e embriaguez ao volante.

Ele e as vítimas foram socorridos para hospitais da região, com a ajuda de equipes do Samu e do Corpo de Bombeiros. Conforme a corporação, ao menos duas pessoas apresentaram contusões na perna. Foram solicitados exames junto ao Instituto Médico Legal (IML) e ao Instituto de Criminalística (IC). O caso foi registrado no 73° Distrito Policial (Jaçanã).

