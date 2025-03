Motorista atropela pedestres na Alemanha e mata 1

BERLIM, 3 MAR (ANSA) – Um motorista invadiu uma zona de pedestres em Mannheim, no sudoeste da Alemanha, nesta segunda-feira (3) e deixou pelo menos uma pessoa morta.

Diversos indivíduos ficaram feridos, alguns deles em estado grave, porém ainda não está claro se tratou-se de um atentado ou de um acidente – o tabloide Bild diz que duas pessoas morreram, mas o número ainda não foi confirmado pela polícia.

O motorista do SUV preto envolvido no atropelamento foi preso, e as forças de segurança pediram para os cidadãos evitarem a região. “A investigação continua”, disse o porta-voz da polícia, Stefan Wilhelm.

O incidente aconteceu na esteira de atos extremistas na Alemanha, incluindo o atropelamento que matou seis pessoas em um mercado de Natal em Magdeburg, cometido por um imigrante saudita de extrema direita em dezembro passado.

Já em 13 de fevereiro, um afegão atropelou uma multidão em Munique e deixou duas mortas: uma menina de dois anos e a mãe dela. Cerca de uma semana depois, um solicitante de refúgio sírio de 19 anos esfaqueou um turista espanhol diante do Memorial do Holocausto em Berlim.

Em maio de 2024, a própria Mannheim já havia sido palco de um ataque a faca durante uma manifestação anti-Islã, que deixou um policial morto e cinco pessoas feridas. O atentado foi cometido por um refugiado afegão. (ANSA).