Motorista atropela multidão e mata dezenas na China

PEQUIM, 12 NOV (ANSA) – Ao menos 35 pessoas morreram e outras 43 ficaram feridas após um motorista atropelar uma multidão em um centro esportivo da cidade de Zhuhai, na China, informou a polícia local nesta terça-feira (12). Segundo as autoridades chinesas, o homem dirigiu seu carro em alta velocidade contra um grupo de pessoas que treinava no local, na cidade da província de Guangdong. Não está claro se foi um acidente ou um ataque.

A polícia anunciou que o suspeito, de 62 anos, cujo sobrenome Fan foi divulgado, foi detido pelo incidente ocorrido na noite da última segunda-feira (11), véspera da principal exposição de aviação do país, organizada pelo Exército de Libertação Popular.

Fan foi encontrado no carro com uma faca e ferimentos no pescoço, que se acredita terem sido “auto-infligidos, como forma de automutilação”. Ele estava inconsciente e foi resgatado.

Relatos apontam que o homem “estava insatisfeito com a divisão dos bens financeiros em seu divórcio”. O presidente da China, Xi Jinping, pediu “todos os esforços úteis” nas operações de resgate e pediu que o responsável sofresse uma “punição de acordo com a lei”.

Por quase 24 horas após o acidente, não ficou claro quantas pessoas morreram ou ficaram feridas. Esta manhã, inclusive, as pesquisas sobre o incidente nas redes sociais chinesas foram censuradas.

O centro esportivo atrai regularmente centenas de residentes, onde podem correr no campo de atletismo, jogar futebol e dançar.

Após o incidente, o local anunciou que permanecerá fechado até novo aviso. (ANSA).