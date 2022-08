Motorista abandona carro com meia tonelada de maconha e foge da polícia no interior de SP

Da Redação 10/08/2022 - 4:45 Compartilhe

A Polícia Militar Rodoviária apreendeu mais de meia tonelada de maconha em um veículo furtado e abandonado às margens da rodovia SP-425, em Martinópolis (SP), nesta terça-feira (9). As informações são do site G1.

O motorista do veículo não obedeceu ao pedido de parada dos policiais rodoviários e, depois de tentar fugir por uma estrada rural, abandonou o carro antes da chegada dos agentes e fugiu a pé por um canavial.

No veículo, a PMR encontrou 530 quilos de maconha em 673 tabletes. Além disso, identificou que o carro tinha sido roubado em Campo Grande (MS) depois de analisar o chassi. Mesmo com as buscas na região, o motorista não foi localizado.