Motoqueiro sofre acidente e vai parar embaixo da roda de um ônibus: ‘Foi Deus’

O motoqueiro Alex Silva Peres, de 19 anos, sofreu um acidente grave na última segunda-feira (18), em Belford Roxo, no Rio de Janeiro. Para surpresa da vítima, ele saiu praticamente ileso do incidente. As informações são do G1.

Alex estava indo até uma padaria para comprar pão para a família, quando em uma curva se deparou com um ônibus chegando. Ele se assustou e tentou frear, mas sentiu a roda da modo escorregando e caiu. Na queda, a vítima foi parar embaixo do coletivo, com a cabeça na direção da roda do veículo que o empurra por alguns segundos.

“Ali foi Deus. Quando o ônibus parou, estava tonto. Não conseguia respirar. Aos poucos fui voltando, consegui sair, tirar o capacete, mas deitei no chão de novo pra me recuperar”, contou Peres.

Jovem se levantou e saiu andando

Após o acidente, Alex foi ajudado por populares locais, inclusive o motorista do ônibus. Depois de um tempo, o jovem se levanta e sai andando.

A diretora de uma escola da região, responsável por flagrar as imagens do acidente, estava no portão da unidade escolar e viu quando tudo aconteceu. “Eu estava no portão e vi o acidente, sai na mesma hora para ver se o rapaz precisava de ajuda. Foi um milagre ele ter sobrevivido. Primeiramente, graças a Deus, e depois ao capacete”, completou Tatiana Cândido, ao G1.