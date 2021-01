MotoGP anuncia calendário revisado e adia etapas da Argentina e dos EUA

A organização da MotoGP anunciou nesta sexta-feira o calendário para a temporada 2021, após revisões e ajustes causados pela pandemia do novo coronavírus. Na versão atualizada, as etapas da Argentina e dos Estados Unidos foram adiadas, sem novas datas definidas. E a corrida prevista na Indonésia foi colocada com status de “reserva”.

A temporada terá início com duas provas consecutivas no Catar, país que não pode receber a competição no ano passado em razão da pandemia. O Circuito de Losail, na cidade de Doha, vai receber as corridas nos dias 28 de março e 4 de abril. A etapa seguinte será realizada em Portimão, em Portugal, em 18 de abril.

O mês de maio terá três disputas: na Espanha (2, em Jerez), França (16) e Itália (30). As corridas seguintes serão sediadas na Espanha (Barcelona), Alemanha, Holanda, Finlândia, Áustria, Inglaterra, Espanha (Aragão), San Marino, Japão, Tailândia, Austrália, Malásia e Espanha (Valência).

As maiores mudanças aconteceram quanto às corridas agendadas inicialmente para a Argentina, em Termas de Rio Hondo, e nos Estados Unidos, no Circuito das Américas, em Austin. A prova sul-americana estava marcada para 11 de abril, enquanto a norte-americana seria na semana seguinte, pelo calendário inicial, divulgado em novembro.

Agora as duas provas estão sem data, com provável realização no segundo semestre, possivelmente na reta final do campeonato. “A pandemia de covid-19 e as quarentenas e complicações infelizmente obrigaram ao adiamento das duas etapas para o quarto final de 2021, com a etapa da Indonésia sendo colocada como reserva, ainda sujeita à homologação”, explicou a organização da MotoGP.

