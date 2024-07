Motociclista morre por exposição ao calor nos EUA; temperaturas acima de 50 graus afetam milhões

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 08/07/2024 - 2:37 Para compartilhar:

Um motociclista que viajava com um grupo de outros motociclistas morreu devido à exposição ao calor no sábado no Vale da Morte, no estado de Nevada, enquanto grandes áreas dos EUA continuam enfrentando temperaturas acima dos 50 graus.

O motociclista não identificado morreu devido ao clima quente e punitivo enquanto o grupo de seis estava viajando pelo Parque Nacional do Vale da Morte, disseram autoridades. Um segundo motociclista foi levado às pressas para um hospital de Las Vegas por “doença grave causada pelo calor”, enquanto os outros quatro foram tratados no local.

A temperatura no vasto parque era de 53 graus no sábado. Por causa daquele calor escaldante, um helicóptero não conseguiu voar para alcançar os motociclistas e transportá-los para hospitais.

“Embora este seja um momento muito emocionante para vivenciar temperaturas potencialmente recordes mundiais no Vale da Morte, incentivamos os visitantes a escolherem suas atividades com cuidado, evitando períodos prolongados fora de um veículo ou prédio com ar condicionado quando as temperaturas estiverem tão altas”, disse o superintendente do parque, Mike Reynolds.

Um alerta de calor excessivo do Serviço Nacional de Meteorologia cobriu cerca de 10% da população dos EUA — ou 36 milhões de pessoas — no domingo (7), disse o meteorologista Bryan Jackson.

Dezenas de locais no oeste e no noroeste do Pacífico empataram ou quebraram recordes de calor anteriores. A cidade de Redding, na Califórnia, quebrou um recorde de temperatura máxima de 48, enquanto Phoenix estabeleceu um novo recorde diário no domingo para a temperatura mínima mais alta, de 33 graus.

Em Salem, Oregon, a temperatura no domingo atingiu 40 graus Celsius, quebrando um recorde, enquanto uma umidade insuportável atormentou milhões na Costa Leste, mesmo que não tenha atingido os três dígitos.

E em Las Vegas, um recorde de 49 graus assou Sin City. No Condado de Maricopa, que inclui Phoenix, houve pelo menos 13 mortes confirmadas relacionadas ao calor neste ano e outras 160 mortes suspeitas de estarem relacionadas ao clima quente.

Essa contagem também não inclui um menino de 10 anos que morreu na semana passada após sofrer um “evento médico relacionado ao calor” enquanto caminhava com sua família no South Mountain Park and Preserve, de acordo com a polícia.

E com o verão apenas começando, o clima escaldante não vai embora.

Furnace Creek, Califórnia, no Vale da Morte pode atingir até 55 graus esta semana. A temperatura mais alta já registrada na Terra foi de 56 graus no Vale da Morte em 1913, embora alguns especialistas não acreditem que a medição tenha sido precisa e argumentem que foram 54 graus em 2021 lá.

Alertas de calor incomuns foram emitidos até mesmo ao redor do Lago Tahoe, apesar de sua alta altitude.

“Quão quente estamos falando? Bem, as altas temperaturas em (oeste de Nevada e nordeste da Califórnia) não ficarão abaixo de 37,8 graus até o próximo fim de semana”, disse um aviso do serviço meteorológico. “E, infelizmente, também não haverá muito alívio durante a noite.”

Alguns não se incomodaram com a onda de calor.

O visitante do Vale da Morte, Chris Kinsel, planejou ir ao centro de visitantes do parque no domingo para tirar uma foto ao lado do letreiro digital que mostra a temperatura atual.

“O Vale da Morte durante o verão sempre foi uma coisa da minha lista de desejos. Durante a maior parte da minha vida, eu quis vir aqui no verão”, disse Kinsel.

Enquanto isso, Natasha Ivory, mãe de oito filhos, levou quatro de seus filhos a um parque aquático em Mount Charleston, nos arredores de Las Vegas, onde a temperatura era de 48 graus Celsius.