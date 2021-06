Motoboy é preso injustamente pela 2ª vez por ter o mesmo nome de traficante

Um motoboy do Rio de Janeiro foi preso injustamente pela segunda vez após ser confundido com um traficante foragido que tem o mesmo nome que o seu. O caso aconteceu no último domingo (20). As informações são do RJ2 e do G1.

Alisson da Silva Monteiro foi preso pela primeira vez em abril de 2019, e chegou a ficar encarcerado por três dias no presídio de Benfica, na zona norte do Rio, por crimes que não cometeu. À época, um advogado conseguiu provar sua inocência e ele foi solto.

“Eu ando na rua com medo. Não consigo um trabalho. Quando eu tento fazer cadastro de motorista de aplicativo, eu não posso. Meu auxílio emergencial foi bloqueado”, desabafou Alisson.

O traficante que possui exatamente o mesmo nome que o seu é de Pernambuco e possui um mandado de prisão em aberto contra ele por crimes como associação com o tráfico e tentativa de homicídio.

Quando da sua primeira prisão, a Justiça corrigiu informações sobre o verdadeiro alvo do mandado de prisão, mas nem todo o sistema foi atualizado e o motoboy foi preso novamente no domingo, enquanto fazia uma entrega, às 14h, em Bangu, na zona oeste do Rio.

Alisson chegou a mostrar à polícia o alvará de soltura de sua primeira prisão que carregava no bolso, mas isso não foi suficiente e ele acabou passando a noite na delegacia de Campo Grande.

O motoboy só foi solto novamente às 15h30, mais de 25h após ser detido injustamente pela segunda vez, depois de conseguir que fosse expedido um contramandado de prisão, que revogou a detenção baseada em informações erradas.

“Eu não fiz nada. Eu quero poder ter meu trabalho digno, prestar meu concurso publico. (…) Eu tenho que provar uma coisa que eu não fiz. Eu estou revoltado. Quero andar normal. Estou sendo acusado de algo que eu não fiz”, disse Alisson ao RJ2.

Ainda de acordo com o G1, a Polícia Civil disse que a atualização das informações ou retirada do nome de Alisson do sistema não cabe à corporação, mas que ela entrou em contato com ao Tribunal de Justiça para esclarecer os fatos.

Veja também