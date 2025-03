Motivado por ‘volta’ à seleção, Neymar comanda Santos em 1ª ‘decisão’ por vaga na semifinal

Santos e Red Bull Bragantino definem quem avança às semifinais do Campeonato Paulista neste domingo, às 20h45, na Vila Belmiro. A principal novidade está fora de campo. Neymar foi pré-convocado por Dorival Júnior para compor a delegação da seleção brasileira na Data Fifa do fim de março.

A lista de 52 nomes tem Neymar como único santista. Na sexta-feira, dia 7, serão anunciados os 23 jogadores que irão enfrentar Colômbia e Argentina pelas Eliminatórias da Copa do Mundo 2026.

Essa é apenas uma das motivações que embala o Santos. A chegada do craque e mais reforços remodelou o time de Pedro Caixinha, que cresceu na primeira fase, após um começo ruim. Se passar, porém, é difícil que consiga ser mandante na semifinal, já que não está entre as melhores campanhas.

Deivid Washington e Benjamín Rollheiser foram regularizados na quarta-feira. Os dois ficam à disposição de Caixinha para as quartas de final. Gabriel Brazão, poupado por uma lombalgia na última rodada, deve voltar e colocar João Paulo novamente no banco de reservas.

O Santos aguardava até a sexta-feira, quando fechou a janela de transferências, a chegada de Thiago Maia. O negócio não foi concluído, já que envolve também Internacional e Flamengo. As conversas, contudo, não devem cessar, e o volante pode chegar em abril.

O Red Bull Bragantino também começou mal no Paulistão. O time se recuperou nas rodadas finais da primeira fase, superando a Portuguesa e o Guarani para ficar com a segunda vaga do grupo. Apesar de ter melhorado, a situação ainda preocupa.

Isso porque o time passou sufoco no meio da semana pela Copa do Brasil. Após sair atrás contra o Sousa-PB, a equipe de Fernando Seabra apenas empatou e precisou das penalidades para não ser eliminada.

FICHA TÉCNICA:

SANTOS X RED BULL BRAGANTINO

SANTOS – Gabriel Brazão; JP Chermont, Gil, Zé Ivaldo e Escobar; João Schmidt, Gabriel Bontempo e Neymar; Soteldo, Guilherme e Tiquinho Soares. Técnico: Pedro Caixinha.

RED BULL BRAGANTINO – Cleiton; Vinicius Lago, Pedro Henrique, Guzmán, Guilherme Lopes; Gabriel (Eric Ramires) Matheus Fernandes, Lucas Evangelista; Jhon Jhon, Vinicinho, Isidro Pitta. Técnico: Fernando Seabra.

ÁRBITRO – Raphael Claus.

HORÁRIO – 20h45.

LOCAL – Vila Belmiro, em Santos (SP).