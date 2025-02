Motivado por vídeos de Kane e Messi, Maurício celebra momento no Palmeiras e esnoba ajuda rival

Vice-artilheiro do Campeonato Paulista com cinco gols, atrás apenas do santista Guilherme, com oito, o meia-atacante Maurício vem sendo um diferencial do Palmeiras na temporada. Destaque no triunfo por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira, nesta quinta-feira, ele comemorou a sequência de jogos e revelou que vem observando vídeos de Messi e Harry Kane para “aprender” a atuar também como um 9 na equipe de Abel Ferreira. Aproveitou para “descartar” possível ajuda do São Paulo por vaga nas quartas de final.

Ainda na terceira colocação do Grupo D, com 16 pontos, diante de 18 da Ponte Preta e 19 do São Bernardo – apenas os dois melhores avançam -, o Palmeiras pode ter de contar com ajuda do São Paulo, rival do domingo no Allianz Parque, nas duas últimas rodadas, já que o time tricolor terá justamente os dois concorrentes em seu caminho. Na visão de Maurício, contudo, “basta” o time ganhar as três partidas que estará classificado – a Ponte precisaria empatar ao menos um de seus compromissos.

“A gente sabe que o campeonato (Paulistão) é um pouco diferente, venho do Gaúcho e lá a fórmula é outra, mas falando aqui com quem disputou outras edições, ouvi que o grupo do Palmeiras sempre teve clubes que faziam bastante pontos. A gente sabe da concorrência alta, mas desde o começo estamos falando que só depende dos nossos resultados”, afirmou Maurício, ao TNT, após ser questionado se torceria por ajuda do São Paulo. “Temos de fazer nossa parte sem ver o que os outros podem nos atrapalhar ou ajudar. Temos três jogos e precisamos ganhar os três.”

Maurício celebrou a grande fase com a camisa do Palmeiras e revelou que vem “estudando” o comportamento de astros mundiais para saber como se portar em campo quando é escalado em posição diferente da habitual, como um falso 9, por exemplo.

“Não podia começar de maneira melhor a temporada, com bons números e boas atuações, não só minha mas da equipe. Estou me sentindo muito bem, o jogo do Abel pede versatilidade dos jogadores, ele fez um teste comigo como 9, fiquei perdido no começo, pois nunca havia atuado ali, mas me sinto muito bem em ajudar a equipe. Também observei alguns vídeos e isso facilitou”, disse, revelando suas inspirações. “Eu via vídeo de alguns jogadores como o Harry Kane, que apesar de ser centroavante, se movimenta bastante, e do Messi, que flutua bem ali (perto do gol), óbvio que a minha distância para eles é grande, mas é bom sempre visualizar que as coisas ficam na mente.”

O meia ainda revelou a conversa da equipe sobre a obrigação da vitória em Limeira para voltar à briga pela vaga e mostrou confiança para o clássico. “A gente conversou, sabia da situação, mas sabemos que depende sempre da gente. O time veio para fazer nossa parte e fez muito bem-feita, e o jogo forte da equipe vale mais que o individual pois o coletivo ganha título”, enfatizou, agradecendo o prêmio de melhor em campo, mas colocando-se como peça importante da engrenagem Palmeiras.

“Era importante ganhar e aumentar a moral, nosso próximo jogo é um clássico muito importante por causa da tabela”, frisou, descartando um clima de final diante do São Paulo. “A gente sempre joga com pressão, estando bem ou não na tabela. A gente sabe a camisa que veste, que representa a cada dia, mas estamos capacitados para isso e vãos nos dedicar para fazer um grande jogo. Além de ir bem temos de ganhar. Agora é descansar e já focar no São Paulo.”