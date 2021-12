Motional faz parceria com Uber para fornecer entregas com veículos autônomos nos EUA

Por Tina Bellon

(Reuters) – A Motional, uma joint venture de veículos autônomos de Hyundai e Aptiv, anunciou nesta quinta-feira entrada no mercado de entrega de alimentos em parceria com a Uber na Califórnia.

A Motional disse que começará o serviço de entrega de comida com veículos sem motorista por meio do aplicativo Uber Eats em Santa Monica no início de 2022.

As empresas não informaram se a parceria será expandida para outras localidades. Mas o presidente da Motional, Karl Iagnemma, disse em comunicado que a joint venture estava vendo “muitas oportunidades de longo prazo para implantar ainda mais a tecnologia da Motional na plataforma Uber”.

As entregas serão feitas em veículos IONIQ-5 totalmente elétricos da Hyundai, convertidos para operar de forma autônoma. Um porta-voz disse que um motorista de segurança estará presente dentro dos veículos.

Questionado sobre se os clientes do Uber Eats teriam que caminhar até os veículos para pegar a comida, o porta-voz disse que as empresas compartilhariam mais detalhes sobre o serviço antes do lançamento.

A Motional vem operando um programa piloto de robô-táxis em Las Vegas com o rival da Uber, Lyft nos últimos três anos. Em novembro, Motional e Lyft disseram que lançariam um serviço de transporte totalmente sem motorista em Las Vegas em 2023.

