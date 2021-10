‘Mostrou mais que o esperado’: Jornal inglês chama Hulk de ‘bodybuilder’ e brinca com forma física do jogador Periódico 'The Sun' publicou que, apesar da carreira de Hulk caminhar para o fim, sua forma física impressiona

Além do desempenho dentro de campo, Hulk tem chamado a atenção pela impressionante forma física. Aos 35 anos, o jogador do Atlético-MG virou pauta do tradicional periódico britânico ‘The Sun’. O jornal inglês brincou com a imagem viral do camisa 7 com os shorts levantados, ‘mostrando mais que o esperado’ durante o empate contra a Chapecoense.

– Enquanto sua carreira como jogador pode estar se encaminhando para o fim, ele mantém uma forma incrível – publicou o ‘The Sun’.

Hulk shows fans more than they bargained for in skin-tight shorts https://t.co/rlKiUxbrww — The Sun Football ⚽ (@TheSunFootball) October 7, 2021

Líder do Brasileirão pelo Atlético-MG, Hulk não marca há cinco jogos na competição. Mesmo assim, é vice-artilheiro do campeonato com oito gols marcados e já contribuiu com seis assistências.

