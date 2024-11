Mostras no Costa Diadema exaltam migração de italianos ao Brasil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 16/11/2024 - 16:50 Para compartilhar:

GENOVA, 16 NOV (ANSA) – Cinco exposições a bordo do navio Costa Diadema, no percurso que unirá Gênova e Santos, duas cidades símbolos do maior movimento migratório, contarão no “Cruzeiro das Raízes”, após 150 anos da primeira viagem daquela rota dos migrantes italianos, um pedaço da história com fotos, relatos e documentos.

Um dos destaques é “Giuseppe Garibaldi e Anita Ribeiro da Silva: entre o Brasil e a Itália”, com curadoria da Fundação Casa América Ets e da Associação Nacional de Veteranos e Caídos, dedicada às figuras históricas de Garibaldi e Anita.

Já “Uma varanda sobre o Brasil” reúne fotos e dados sobre a imigração italiana no Brasil nos últimos 150 anos e é elaborada pela Hospedaria dos Imigrantes, o Museu Nacional da Imigração de São Paulo e o Museu Nacional da Emigração de Gênova (Mei).

Por sua vez, a exposição “Participação italiana na história do movimento operário e sindical brasileiro” relembra, através das fotos coletadas pela associação “Amicizia Italia Brasile” e União dos Italianos no mundo do Brasil, o nascimento da primeira organização mútua de ajuda humanitária e do mundo do trabalho em um país que havia iniciado o caminho da emancipação da escravatura e assistiu ao nascimento das primeiras grandes indústrias.

A lista também inclui “Nonni do Brasil”, com curadoria de Oliviero Pluviano, ex-jornalista da ANSA radicado em território brasileiro, e recém saída do Galata Museo del Mare. A mostra relata histórias e biografias de italianos que emigraram para o Brasil que, com seu trabalho, seus sacrifícios e sua paixão, contribuíram para construir o país de hoje.

Por fim, será possível ver a exposição histórico-documental “As bibliotecas de bordo”, que é dedicada à iniciativa promovida em 1901 pelo Comitê de Nápoles para disponibilizar livros sobre temas populares aos emigrantes durante as suas viagens de entretenimento e formação, partilhada pelo comitê de Gênova que promoveu o estabelecimento de bibliotecas a bordo em navios com destino, principalmente, à América do Sul. (ANSA).