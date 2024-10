Mostra sobre marisqueiras celebra um ano de lei que estabelece pesca artesanal como patrimônio imaterial

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 24/10/2024 - 16:35 Para compartilhar:

No dia 31 de outubro, quinta-feira, a ação “Fotografia Expandida: As Marisqueiras” chega ao MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói, com extensa programação, a partir das 14 horas, quando retrata pescadoras de mariscos em diversos formatos do audiovisual. Com Exposição Fotográfica na fachada do MAC, com 10 fotos das marisqueiras em tecido, em grandes formatos, e, os lançamentos, do catálogo digital Fotografia Expandida: As Marisqueiras e dos documentários dirigidos por Júlia Botafogo e Tais Lobo, “As Marisqueiras de Boa Viagem” (2024, 15min) e “As Marisqueiras de Jurujuba” (2024, 15min), seguida de Roda de Conversa com as marisqueiras (Serviço completo, abaixo).

Idealizado e produzido pela artista e diretora, Júlia Botafogo, que utiliza metodologia de cinema auto referencial, comunitário e de impacto. A partir da cartografia visual com a realização de ações culturais e artísticas que buscam valorizar, por meio das artes, diferentes patrimônios imateriais em todo o Brasil, o catálogo “Fotografia Expandida: As marisqueiras”, com versão acessível, é resultado de uma série de encontros que reuniu marisqueiras, pesquisadores, produtores culturais e artistas em uma metodologia participativa – com rodas de conversa e oficina de fotoperformance, e direção de arte, conduzida pela artista visual amazonense Uýra Sodoma, seguida de um ensaio fotográfico registrado pelo fotógrafo Josemias Moreira, filho de marisqueiros, nascido no bairro de Boa Viagem, em Niterói.

“O objetivo é dar visibilidade para as marisqueiras como um registro oficial. Busco responder às suas demandas por reconhecimento e visibilidade no território em que vivem e trabalham”, reflete Júlia que retrata os cotidianos e convivências das pescadoras, Ana Carolina Anastácia de Morais, Ana Paula de Jesus, Caren da Conceição Caetano, Carol da Conceição Caetano, Cintia de Araujo Teodoro, Cláudia das Neves, Cristina da Conceição, Rayane Jesus Vitória e Salete Feliciano da Silva.

Pensado para ser visualizado no celular, o catálogo é interativo, com links para áudios nas imagens das marisqueiras, quando será possível escutar as suas vozes, bem como a transcrição de suas falas. Com linguagem crítica e poética, Júlia desenvolveu a ação em torno de um ensaio fotográfico das marisqueiras, realizado em junho de 2024. O que torna acessível os resultados de uma pesquisa participativa, iniciada em 2022, junto às pescadoras.

Apresentado no MAC de maneira inédita para o público, o evento em torno das marisqueiras é também a celebração pelo aniversário de um ano da assinatura da Lei 3.829, de 31 de outubro de 2023, que considera patrimônio cultural, de natureza imaterial, a pesca artesanal do bairro da Boa Viagem e dá outras providências. Na busca por promover uma mudança significativa na forma como o público enxerga essas mulheres, o catálogo “Fotografia Expandida: As marisqueiras” é um olhar afirmativo para esse ofício marginalizado, tradicionalmente atribuído às mulheres nas práticas da pesca artesanal, tornando acessíveis suas trajetórias, narrativas e lutas.

Com pesquisa realizada pela historiadora Tainá Mie e pela educadora popular Marina Freire, pesquisadoras e gestoras de ações socioambientais e culturais, envolvidas na salvaguarda de patrimônio imaterial em parceria com comunidades tradicionais e pesqueiras do Estado do RJ, o catálogo digital deseja registrar os conhecimentos e memórias das mulheres pesqueiras da região costeira do Rio de Janeiro, provocando reflexões através das fotografias, da arte e da difusão de um artigo científico inédito.

Realizado pela Geodésia Produções, Governo Federal, Ministério da Cultura, Governo do Estado do Rio de Janeiro, Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro, através da Lei Paulo Gustavo e com o apoio do MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói.

Serviço



Evento lançamento: Fotografia Expandida – As Marisqueiras



Data: 31 de outubro, quinta-feira



Horário: das 14h às18h



Local: MAC – Museu de Arte Contemporânea de Niterói



Endereço: Mirante da Boa Viagem, s/nº – Boa Viagem. Niterói



Capacidade: 60 lugares (sujeito à lotação)

Gratuito | Livre

Programação:

14h: Exposição fotográfica na fachada do MAC* e Abertura do Auditório

15h: Lançamento do Catálogo Digital: Fotografia Expandida – As Marisqueiras

15h30: Lançamento dos Documentários: “As Marisqueiras de Boa Viagem” (2024, 15min) e “As Marisqueiras de Jurujuba” (2024, 15min), ambos dirigidos por Júlia Botafogo e Taís Lobo

16h: Roda de Conversa com as marisqueiras

17h: Confraternização

18h: Encerramento