Mostra retrata grandes mulheres brasileiras como ‘Mona Lisa’

SÃO PAULO, 28 JAN (ANSA) – O Circolo Italiano de São Paulo receberá uma mostra que homenageia renomadas mulheres brasileiras de um modo inusitado: imagens de cantoras como Rita Lee e Elza Soares, assim como da pintora Tarsila do Amaral, são reproduzidas ao modo “Mona Lisa”, o famoso quadro do gênio italiano Leonardo Da Vinci.

Intitulada “Todo Dia Também É Dia da Mulher”, do artista plástico Dilson Cavalcanti, a exposição com 25 obras ficará em cartaz de 4 a 28 de fevereiro na galeria Edmondo Biganti, no prédio do Circolo Italiano, com entrada gratuita e curadoria de Chico Cortez.

Segundo o artista, “a ideia de trabalhar a famosa ‘Mona Lisa’ como ‘moldura’ para destacar grandes nomes de mulheres brasileiras surgiu em 2019”, data que marcou os 500 anos do falecimento de Da Vinci.

Outros nomes retratados nos quadros, com 1,7 por 1,4 metro, são a ativista Maria da Penha, a apresentadora Hebe Camargo, a guerreira negra Dandara, a médica Zilda Arns, a indígena Catarina Paraguaçu, a revolucionária Anita Garibaldi, a escritora Cora Coralina, a escrava alforriada Chica da Silva, a combatente Maria Quitéria, dentre outros.

A mostra é uma parceria entre o Circolo Italiano de São Paulo e o Instituto Júlio Karolino.

Já a “Mona Lisa” do polímata Da Vinci (1452-1519) é uma das mais célebres obras de arte da história. Acredita-se que tenha sido pintada entre os anos de 1503 e 1506. (ANSA).