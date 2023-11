Mostra gratuita no Rio conta histórias dos trabalhadores brasileiros

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 18/11/2023 - 9:15 Para compartilhar:

A Companhia Ensaio Aberto realiza até o dia 27 deste mês a exposição História da Classe Trabalhadora Brasileira, com entrada gratuita. A mostra retrata o processo de formação do proletariado brasileiro através da análise dos principais ciclos industriais do século XX e das greves históricas brasileiras.

Com direção de Luiz Fernando Lobo, História da Classe Trabalhadora Brasileira acontece no Armazém da Utopia, no Armazém 6, na Praça Mauá, na região central do Rio de Janeiro.

Na exposição, 15 atores retratam a história do ponto de vista do trabalhador, por meio de intervenções teatrais, mesclando artes visuais, artes cênicas, música, literatura, instalações multimídia e cinema. Também são representados os momentos históricos que criaram o cenário para as greves do ABC no final dos anos 1970 e o nascimento do novo sindicalismo.

“É muito simbólico realizar essa exposição no momento em que esse grande armazém centenário está em obras, com 40 operários trabalhando no restauro, reforma e construção do novo Armazém da Utopia. Arte e realidade em diálogo”, avalia, em nota, a produtora Tuca Moraes.

O Armazém da Utopia conta com acessibilidade arquitetônica e intérprete de Libras em três sessões. A exposição é viabilizada pelo Ministério da Cultura.

Companhia Ensaio Aberto

A Companhia Ensaio Aberto completa 30 anos em 2023, com a proposta de retomar o teatro épico no Brasil. Em seu repertório constam peças aclamadas pelo público e pela crítica como Cemitério dos Vivos, Missa dos Quilombos, Dez Dias Que Abalaram o Mundo, O Dragão e Morte e Vida Severina.

Em 2022, Armazém da Utopia tornou-se patrimônio imaterial cultural do estado e do município do Rio de Janeiro.

