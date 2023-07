Mostra exibe em oito espaços a força criativa e a genialidade de Da Vinci

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 26/07/2023 - 7:02 Compartilhe

Se existe um nome nas artes plásticas que chama a atenção do mundo inteiro, com certeza é o do pintor renascentista Leonardo Da Vinci, que viveu entre 1452 e 1519, época em que a Itália ainda não era unificada e o território hoje ocupado pelo país europeu era dominado por algumas cidades-Estado, em vilas majoritariamente agrárias.

Da Vinci não era apenas pintor. Foi inventor, cientista, matemático, engenheiro, anatomista, escultor, arquiteto, botânico, poeta e músico. Não à toa, sua obra ainda é objeto de estudo e fascinação em todo o mundo, mais de 500 depois de sua morte. Diante disso, uma nova exposição demonstrando e explicando sua trajetória artística e criativa acaba de estrear em São Paulo: Os Mundos de Leonardo Da Vinci fica em cartaz no Morumbi Shopping e tem ingressos variando entre R$ 35 (meia comum) e R$ 125 (inteira vip).

“Procuramos mostrar o Leonardo Da Vinci além do óbvio, então apresentamos sua obra no teatro, nos desfiles de carnaval, nos figurinos. Mostramos a casa onde ele nasceu, locais onde desenvolveu suas obras”, conta Alexis Anastasiou, diretor criativo da Visualfarm, criadora e realizadora da mostra.

Ocupando 3 mil metros quadrados no piso G4 do shopping, ela é dividida em oito espaços, que ajudam a contar um pouco da história do pintor, sua obra e importância para as artes plásticas e a ciência. Cada espaço é uma sala que corresponde a um “mondo” de Da Vinci. O primeiro deles é o Mondo Poesia, entrada do espectador no universo do renascentista. Traz frases e alguns de seus esboços em uma linha do tempo acompanhando sua história.

O segundo é o Mondo Planetarium, um domo do tamanho do Planetário de São Paulo, que oferece ao público a sensação de ser transportado às áreas históricas de Roma, Milão e Florença, algo como um voo de drone pelos locais onde Da Vinci viveu, além de trazer o contexto histórico e a importância do Renascimento, destacando o papel protagonista do pintor em sua época. Pufes colocados no chão permitem que o visitante fique sentado ou até se deite para acompanhar as projeções feitas no domo. O terceiro é chamado Mondo Holográfico. Neste espaço, ficam expostas maquetes holográficas, descobertas e estudos do italiano em outras áreas, como anatomia e engenharia.

PRAÇAS

O quarto espaço – o maior da mostra, com 800 metros quadrados – é o Mondo Transportamento, inspirado no projeto Cidade do Futuro de Da Vinci. Nele, figuras são projetadas em 360º nas paredes e no chão, reproduzindo imagens mapeadas, experiências de urbanismo desenhadas pelo pintor, incluindo praças centrais nas cidades de Milão e Florença como podiam ser vistas na época do artista, com fachadas, pisos e sons característicos.

É neste espaço que uma de suas pinturas mais importantes pode ser vista ampliada. A Última Ceia, que fica originalmente na parede do refeitório do convento Santa Maria Delle Grazie, em Milão, é projetada nas paredes, permitindo que o espectador tenha a sensação de estar dentro do refeitório – com janelas, portas e a pintura na proporção e posição fiéis ao mundo real.

Aqui também o público pode ver uma réplica da Mona Lisa – hoje cultuada como um símbolo maior de sua genialidade. O sorriso enigmático da Gioconda traduz a mesma aura do original que, por segurança, o Museu do Louvre, em Paris, isolou na parede com um vidro especial. E a exposição inclui um lado menos conhecido de Leonardo: sua carreira teatral, como criador de cenários e figurinos; e diretor de diversos desfiles públicos em datas importantes, como a posse de governantes ou o início da Quaresma.

O quinto espaço é o Mondo Concavo, onde desenhos e invenções do artista ganham vida por meio da combinação entre robótica e projeções, transportando o público a um cenário mágico, onde desenhos do pintor se movimentam com música e cores, fazendo com que as pinturas pareçam ganhar vida com o auxílio da tecnologia.

No Mondo Invenciones são expostas réplicas em escala de invenções do artista – algumas chegaram a inspirar futuras descobertas da humanidade. Aqui podem ser vistos um modelo de bicicleta, um sistema de polias e um protótipo de objeto voador que se assemelha a um helicóptero.

O sétimo espaço é o Mondo Atelier, em que são representados o quarto onde ele viveu os momentos finais de sua vida e seu ateliê. Aqui também estão obras e maquetes, em escala, de suas principais invenções. Instalações interativas com inteligência artificial podem inserir digitalmente imagens captadas do público que tiver adquirido ingressos VIP dentro de quadros e cenários contemporâneos do artista.

O último espaço é o Mondo Piazza, onde estão programadas palestras, performances – e onde estão também o Café Firenze e a loja temática da exposição. O local também receberá o Paragone, um espaço de conhecimento em que convidados conversarão sobre diversos temas. A programação, que inclui nomes como Sri Prem Baba, Monja Coen e Tadashi Kadomoto, acontece sempre às quintas-feiras.

Também no Mondo Piazza são promovidas apresentações musicais no Open Mic, incluindo Khadija Luv, Breno Ganz, Guga Stroeter, Fábio Cadore e Jony Ken, SoulZah e Sergio Senger. Os encontros com música acontecem sempre às terças-feiras, à noite. No mesmo local, também será apresentada programação especial para as crianças com um teatro infantil aos sábados com artistas da Escola de Atores Nilton Travesso.

Mundos de Leonardo Da Vinci

Shopping Morumbi.

Av. Roque Petroni Junior, 1.089.





Diariamente, 10h / 22h.

R$ 70 / R$ 125. Até 31/8

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

