Mostra em SP promove viagem por ‘mundos’ de Leonardo Da Vinci

SÃO PAULO, 19 JUL (ANSA) – Por Luciana Ribeiro – Uma viagem imersiva pelo universo de um gênio renascentista. Essa é a sensação promovida em “Os mundos de Leonardo Da Vinci”, exposição multimídia sobre o italiano que será aberta ao público nesta quinta-feira (20), no Morumbi Shopping, em São Paulo.

A mostra promete revelar como o gênio influenciou gerações futuras e transformou o mundo, mesclando tecnologia com as obras. O percurso utiliza desde inteligência artificial, robótica e até mapeamento de projeção em alta definição.

Em oito salas interativas, distribuídas em 3 mil metros quadrados, é possível descobrir as invenções, o trabalho e a personalidade multifacetada de Da Vinci, passando pelas seguintes seções: “Mondo Poesia”, “Mondo Planetarium”, “Mondo Holográfico”, “Mondo Transportamento”, “Mondo Concavo”, “Mondo Invenciones”, “Mondo Atelier” e “Mondo Piazza”.

A experiência começa com uma viagem pelos poemas, textos e os esboços mais impressionantes de Da Vinci. Na sequência, uma projeção em 360º em uma espécie de redoma faz o visitante sobrevoar áreas históricas da Itália, as quais fazem parte da vida e das criações do gênio, revelando como ele e sua obra transformaram o planeta.

O objetivo é ambientar o público nos cenários percorridos pelo gênio nos séculos 15 e 16. Todas as imagens foram captadas na Itália com a ajuda de um drone equipado com seis câmeras.

“A gente escolheu lugares que ainda são muito preservados e praticamente iguais como eram no século 15 e 16. Então você tem essa possibilidade de visitar esses lugares sem sair de São Paulo”, afirmou à ANSA Alexis Anastasiou, fundador da Visualfarm e diretor criativo da exposição.

Logo depois, no “Mondo Holográfico, estudos desconhecidos e outros aspectos da personalidade do artista também são explorados por meio de holografia.

Um dos pontos altos da mostra é o “Mondo Transportamento”, um ambiente com 800 metros quadrados que projeta nas paredes a “cidade ideal” de Da Vinci, com seus manuscritos, principais pinturas, incluindo “A Última Ceia”, e locais simbólicos de sua vida, como Florença e Milão.

É nesse espaço também que, ao subir as escadas, é possível se deparar com uma reprodução da obra mais conhecida do artista renascentista: a “Mona Lisa”.

Já o “Mondo Concavo” usa uma combinação da robótica com projeções para o visitante aproveitar um cenário no qual diversos desenhos de Da Vinci ganham vida, em um ambiente repleto de cores e música. Batizada de “Volare”, uma canção escrita e interpretada pela cantora Khadija Luv é a principal trilha sonora da imersão.

Por fim, maquetes apresentam as principais invenções do italiano na sala “Mondo Invenciones”, enquanto reproduções do ateliê e do quarto de Da Vinci, além de réplicas de figurinos desenhados por ele, concluem o percurso interativo.

“A exposição procura mostrar a história do gênio renascentista que nunca foi mostrada, reconstituir os cenários, algumas traquitanas, porque só existem esboços dos cadernos ou relatos de pessoas ou cartas”, explicou Anastasiou.

De acordo com ele, o processo criativo para realizar a mostra “começou com o pensamento de buscar espaços artísticos do Renascimento e criar a ideia de ‘transportamento’, que é você ir para esses espaços, estar nesses lugares”.

Desta forma, Leonardo Da Vinci foi escolhido como protagonista porque “ele é um gênio da humanidade, não apenas um pintor, não só um artista, é um engenheiro, inventor, arquiteto, um escultor, um cientista”. Além disso, “ele fez uma série de pesquisas e descobertas científicas, é um filósofo, um escritor, um gênio multimídia”.

“Na verdade, era isso que eu achava dele, aí depois que eu fui pesquisar mais a fundo, eu descobri mais coisas”, concluiu Anastasiou, lembrando que o artista também desenhava figurinos e cenários e dirigia peças de teatro e desfiles de rua, atividades que lhe deram destaque dentro da corte antes mesmo da pintura.

Além da exposição imersiva, o espaço contará com uma programação extra com palestras, atividades para crianças e shows. Entre os principais convidados estarão Monja Coen, a cantora Khadija Luv e o tenor Sérgio Senger.

O acesso a todas as atividades será permitido apenas com a aquisição de um ingresso diferenciado, o qual inclui a visita à exposição e a entrada no “Mondo Piazza”, onde é realizada a programação paralela.





Os ingressos apenas para a mostra custam entre R$ 35 e R$ 70. Já os bilhetes para a experiência VIP têm preços entre R$ 70 e R$ 125. A experiência fica em cartaz até 31 de agosto.

Serviço: Exposição: “Os mundos de Leonardo Da Vinci” Data: a partir do dia 20 de julho de 2023 Hora: Todos os dias das 10h às 22h Duração: Aproximadamente 60 minutos Localização: Morumbi Shopping – Av. Roque Petroni Junior, 1089 Jardim das Acácias São Paulo CEP 04707-900 Idade: Livre (ANSA).

