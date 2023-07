Mostra em Nápoles marca centenário de Pier Paolo Pasolini

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/07/2023 - 9:50 Compartilhe

NÁPOLES, 4 JUL (ANSA) – A cidade de Nápoles, no sul da Itália, vai receber a partir da próxima sexta-feira (7) a exposição “Pier Paolo Pasolini”, como parte das comemorações pelo centenário de nascimento do escritor, pintor e cineasta.

A mostra ficará aberta para visitação até o dia 27 de agosto, na capela do Palácio Real de Nápoles, contando com nove esculturas e nove pinturas do artista Nicola Verlato.

O governador da região da Campânia, Vincenzo de Luca, apresentou a exposição enaltecendo o legado do artista. “Pier Paolo Pasolini foi provavelmente um intelectual que viveu da forma mais profunda, aguda e lúcida a contradição entre o ser humano e a modernidade. Será lindo lembrá-lo por ter introduzido na vida pública e intelectual de nosso país um princípio de verdade”, disse.

As obras também já foram expostas em Roma, além da cidade de Matera, no sul da Itália, e foi levada para Nápoles em homenagem pela conexão pessoal de Pasolini com a região, a qual definia como “a última aldeia do Ocidente”.

Autor de obras controversas e com subtexto político que marcaram época na Itália, Pasolini foi assassinado em 1975, em Ostia, no litoral romano. O crime nunca foi inteiramente esclarecido. (ANSA).

