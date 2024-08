Mostra de Senna em Turim recebeu quase 145 mil visitantes

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 18/08/2024 - 13:50 Para compartilhar:

TURIM, 18 AGO (ANSA) – O Museu Nacional do Automóvel, em Turim, informou neste domingo (18) que a mostra em homenagem ao ex-piloto brasileiro Ayrton Senna recebeu mais de cinco mil visitantes em quatro dias.

A exposição “Ayrton Senna para sempre”, que expõe ao público os principais carros guiados pelo tricampeão mundial de Fórmula 1 em sua carreira, continua atraindo muita atenção dos fãs.

O evento foi inaugurado em 24 de abril, mas os organizadores resolveram estender a duração da mostra até 3 de novembro. Ao todo, quase 145 mil pessoas já visitaram a exposição.

Em 1º de maio, o falecimento do histórico ex-piloto completou 30 anos. A data foi celebrada em diversas partes do mundo, principalmente na Itália e no Brasil. (ANSA).