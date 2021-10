Mostra de cinema on-line celebra o Dia das Crianças com animações periféricas

Estreia nesta terça-feira (12), Dia das Crianças, a “1ª Mostra On-line Cinesolar: A Brincadeira Tá On – Programa Animações”, com 14 filmes do gênero produzidos por realizadores de seis estados do país.

Totalmente on-line e gratuito, o evento dá destaque para a produção audiovisual independente brasileira das periferias de São Paulo, Ceará, Rio Grande do Norte, Rio de Janeiro, Goiás e Bahia.

Os filmes selecionados para a mostra abordam temas como sustentabilidade, questões sociais e a pandemia de Covid-19. O evento também contará com masterclass, oficinas e entrevistas com os realizadores.

Além das animações que podem ser vistas a partir dessa terça, outras 42 obras serão disponibilizadas a partir do dia 29 de outubro, no programa Panorama Brasil.

Toda a programação pode ser assistida até o dia 31 de dezembro pelo site oficial do evento. A lista completa com os filmes selecionados pode ser vista aqui.

Saiba mais