Mostra de cinema italiano será aberta em São Paulo

SÃO PAULO, 21 AGO (ANSA) – O Instituto Italiano de Cultura de São Paulo (IIC-SP) vai receber a partir de 22 agosto o Ciclo Cinema de Inverno, com exibição de filmes italianos recentes às terças-feiras.

As sessões ocorrerão sempre às terças-feiras e os filmes serão exibidos com legendas em português.

Além de quatro filmes novos, de 2022 e 2023, o evento será aberto com uma homenagem aos 70 anos do cineasta Nanni Moretti, com uma exibição de “Caro diario”, de 1993.

O filme é dividido em três partes que contam experiências pessoais que poderiam ser escritas em um diário, incluindo as viagens diárias, a busca do protagonista e um amigo por uma ilha tranquila, e a experiência do autor com o câncer.

Após a sessão, haverá a palestra “70 anos de Nanni Moretti: a linguagem fílmica e olhar do cineasta italiano”, da professora Gabriela Kvacek Betella, da UNESP-Assis Na segunda data, 29 de agosto, será exibido “Settembre”, de Giulia Louise Steigerwalt; em 12 de setembro o público verá “Margini”, de Niccolò Falsetti, e em 19 de setembro é a vez do documentário “Laggiù qualcuno mi ama”, de Mario Martone.

A entrada é gratuita, sujeita a lotação. Os portões serão abertos 30 minutos antes. Outras informações estão disponíveis em https://iicsanpaolo.esteri.it/pt/.

SERVIÇO: Ciclo de Cinema de Inverno Dias 22/08, 29/08, 12/09 e 19/09 Entrada gratuita Av. Higienópolis, 436 (ANSA).

