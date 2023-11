++ Mossad colaborou com a Polícia Federal, diz Netanyahu ++

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 08/11/2023 - 19:13 Para compartilhar:

(ANSA) – BRASÍLIA, 08 NOV – O premiê de Israel, Benjamin Netanyahu, disseque a agência de inteligência israelense Mossad colaborou com a Polícia Federal na prisão de supostos membros do Hezbollah no Brasil.

“As forças de segurança brasileiras, com o Mossad e parceiros, frustraram um ataque terrorista no Brasil planejado pela organização terrorista Hezbollah, dirigida e financiada pelo Irã”, disse Netanyahu nas redes sociais.

“A PF está investigando e mostrando que, neste caso, nós só temos um lado, e o lado da lei, dos compromissos internacionais que Brasil assumiu”, afirmou o ministro da Justiça e Segurança Pública Flávio Dino. (ANSA).

