Mosquito participa de quase 100% dos jogos do Corinthians no Brasileiro e vai completar marca importante Seja como titular ou reserva, atacante só não esteve em campo em uma partida do Timão na edição 2021 do campeonato e deve chegar aos 100 jogos na carreira neste sábado

O Corinthians tem algumas peças no time titular que são praticamente intocáveis e que dificilmente são desfalques desde o início deste Brasileirão como Cássio, Fagner, João Victor, Gil e Fábio Santos. Mas há um jogador que já foi do 11 inicial e hoje está na reserva que está incluso nessa lista: Gustavo Mosquito, que ficou ausente apenas de uma rodada do campeonato até aqui.

Neste sábado, contra o Fortaleza, o atacante vai completar 100 jogos em sua trajetória profissional. O Timão foi o clube que ele teve mais destaque, com 78 atuações, sendo 46 como titular, 11 gols marcados e o título do Paulistão-2019.

– Fico muito feliz em comemorar essa marca em minha carreira profissional. Sou muito grato a Deus pela oportunidade e portas que ele me abriu durante esse período. Agradeço minha esposa, família, amigos e a todos que me ajudaram nessa trajetória. Espero que seja uma carreira longa para poder celebrar mais datas como essa – afirmou Mosquito via assessoria de imprensa.

Apesar de não estar garantido no time titular, é quase certa a sua participação durante o jogo contra o Tricolor cearense, uma vez que isso tem acontecido consecutivamente há nove partidas. Em todas elas ele saiu do banco de reservas e foi colocado em campo como opção pelo técnico Sylvinho.

Mas a série de participações consecutivas é ainda maior quando contamos os duelos em que ele foi titular. Entre a rodada 6 e a rodada 20, ele jogou 15 partidas consecutivas no 11 inicial, que somadas àquelas nove saindo do banco, totalizam 24, ou seja, atuou em todos os últimos 24 jogos do Corinthians no Brasileirão-2021, o que mostra sua importância no elenco.

Além dessas 24 rodadas, ele participou de quatro no campeonato, entre a 1ª e a 4ª, resultando em 28 jogos no Brasileiro até aqui. Ele apenas não participou dos 29 do Timão, pois acabou sendo desfalque na quinta rodada, contra o Bahia, fora de casa, quando ficou fora por conta da morte de seu pai.

Dessa forma, Mosquito tem o mesmo número de jogos de Cássio e Gil, que também perderam uma partida no campeonato, mas por conta de suspensão. Ele fica à frente de Fagner e João Victor, com 27 partidas cada, e de Fábio Santos, com 26. O próximo da lista é o volante Gabriel, com 23 no total.

Na atual temporada, Gustavo Mosquito tem 12 participações em gols: seis tentos marcados, três assistência, dois pênaltis sofridos e uma jogada que resultou em gol contra. Nesse quesito ele é o líder do ranking do elenco, perdendo apenas para Jô, que teve participação direta em 14 gols até aqui.

