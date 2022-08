Mosquito evita culpar mudanças no Corinthians por derrota: ‘Jogo de detalhes’

admin3 21/08/2022 - 20:41 Compartilhe

O atacante Gustavo Mosquito evitou culpar as mudanças no time do Corinthians pela derrota para o Fortaleza, por 1 a 0, neste domingo. Na sua avaliação, a partida foi equilibrada e decidida “nos detalhes” e não afetará o moral da equipe paulista para o confronto da semifinal da Copa do Brasil, na quarta-feira.

Vítor Pereira mandou a campo na Arena Castelão uma formação mista, com toda a defesa reserva e Fausto Vera e Róger Guedes mantidos entre os titulares. Renato Augusto e Yuri Alberto, por exemplo, entraram apenas no segundo tempo. E a falta de entrosamento, e de criatividade, foi a tônica na equipe ao longo dos 90 minutos.

Questionado sobre as alterações promovidas pelo técnico português, Gustavo Mosquito minimizou a falta de entrosamento e qualidade técnica da equipe neste domingo. “Somos jogadores do Corinthians. Independente de quem jogar, tem que dar conta do recado. Estávamos fazendo um bom jogo. Infelizmente, tomamos um gol que definiu o jogo. Era um jogo de detalhes. Tentamos buscar, mas não conseguimos.”

Vítor Pereira poupou mais de meio time neste domingo por causa do importante jogo com o Fluminense, na quarta-feira. No Maracanã, as duas equipes vão disputar o jogo de ida da semifinal da Copa do Brasil.

“Agora é foco total para quarta-feira, que é o jogo mais importante. Vamos para cima para buscar este título. É o jogo da nossa vida, sabemos que temos dois jogos, temos de ir lá para jogar, mas também sabemos que não vai definir no primeiro jogo”, pregou Mosquito. “É cuidar e ir para cima para tentar os três pontos e a vitória para buscar uma boa vantagem para a partida da volta.”