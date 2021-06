Mosquito destaca apoio do elenco do Corinthians após drama pessoal: ‘Ajudaram muito’ Atacante, que perdeu o pai há duas semanas, vitima de Covid-19, sofreu o pênalti que resultou no gol do Timão no empate em 1 a 1 contra o Fluminense

Novamente fundamental ao Corinthians, mesmo com o empate do Timão em 1 a 1 contra o Fluminense, neste domingo (27), pela sétima rodada do Campeonato Brasileiro, no Rio de Janeiro, Gustavo Mosquito destacou o apoio do elenco corintiano na última semana, após o atacante perder o seu pai, vitima de Covid-19.

>> Baixe o novo app de resultados do LANCE!

>> Confira a tabela do Brasileirão e simule os próximos jogos

E MAIS:

Ainda no primeiro tempo, o camisa 19 sofreu o pênalti que resultou no gol corintiano, após cobrança convertida por Jô. O lance aconteceu após o jogador do Timão girar contra o zagueiro do Tricolor Carioca, Luccas Claro, ganhar na corrida e ser derrubado no lado direito da grande área.

Foi o quarto pênalti consecutivo sofrido por Mosquito.

– Feliz. Tenho certeza que estou dando muito orgulho para o meu pai, lá de cima, para a minha família. Tem que ter muita força nesse momento difícil, mas Deus tá me dando força, minha família, meus companheiros essa semana me ajudaram muito – disse o atleta ao Grupo Globo, na saída do gramado.

Ainda que contente com a boa atuação, o atacante do Corinthians lamentou o empate sofrido na segunda etapa, alertou a queda do time no segundo tempo e já projetou o próximo compromisso do Alvinegro, o clássico contra o São Paulo, na Neo Química Arena, na próxima quarta-feira (30), às 21h30, pela oitava rodada do Brasileirão.

– Claro que queria sair com os três pontos, mas é focar, segundo tempo a gente deixou cair um pouco, coisa que não pode acontecer. Focar porque agora é clássico, cabeça boa, para trabalhar forte, porque a gente precisa dessa vitória.

Mosquito já marcou quatro tentos nesta temporada e deu duas assistências. No elenco corintiano, o camisa 19 só fica atrás de Mateus Vital, que tem o mesmo número de passes para gols, mas foi às redes uma vez mais.

E MAIS:

Veja também