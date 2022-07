Mosquito despista assédio de clubes da Série A e garante que quer permanecer no Corinthians Atacante voltou após seis jogos se recuperando de uma tendinite. Partida contra o Flamengo foi a sétima dele pelo Brasileirão

O atacante Gustavo Mosquito, do Corinthians, deixou claro o seu desejo de permanecer no clube. Ele voltou a atuar pelo Timão neste domingo (10), entrando no segundo tempo da vitória da equipe alvinegra sobre o Flamengo por 1 a 0, pelo Campeonato Brasileiro. Antes, o atleta ficou fora dos últimos seis compromissos corintianos por causa de uma tendinite.

TABELA

> Veja a tabela do Campeonato Brasileiro

GALERIA

> ATUAÇÕES: Cássio fecha o gol, e Adson é um dos melhores na vitória do Corinthians sobre o Flamengo

No entanto, durante o período, Mosquito se tornou alvo de clubes da Série A do Brasileirão, como Ceará e Botafogo, o que não evoluiu e o camisa 19 fez neste fim de semana o seu sétimo jogo pela competição nacional.

Mosquito garantiu que o período em que esteve fora do time foi meramente físico e não teve algo a ver com o interesse de outras equipes.

– Não, era só questão física mesmo, não tinha nada disso (propostas de outros clubea). É que eu não gosto de falar disso, eu estava ai um ano com essa dor, mas para o final foi piorando bastante. Primeiramente, quero agradecer a Deus por ter voltado, e ao Departamento Médico que me ajudou muito, porque era uma dor que me limitava muito. Mas feliz por estar de volta, minha cabeça sempre esteve no Corinthians, quero ficar aqui, quero fazer história, quero ganhar títulos aqui. Então é isso, é humildade, muito trabalho e conquistar esse ano, se Deus quiser, um título – falou Gustavo na zona mista após vencer o Flamengo.

E MAIS:

Mosquito admitiu que ainda sentiu um pouco a questão física nesse retorno, mas espera atuar por mais minutos nos próximos compromissos do Timão.

– Senti um pouco a parte física, normal, duas semanas fora, peguei Covid também, mas graças a deus eu voltei bem. Agradecer primeiramente a Deus, fisioterapeutas, departamento médico, preparadores físicos que também em ajudaram. Espero que na próxima partida também consigo jogar um pouco mais. Trabalhar forte essa semana, descansar também um pouco para voltar bem e conseguir jogar cada vez mais minutos – destacou o atleta corintiano.

O atacante, por sua vez, minimizou a vitória deste domingo (10) em comparação aos novos jogos que o Corinthians enfrentará o Flamengo, nos dias 2 e 9 de agosto, pelas quartas de final da Libertadores. Para o jogador, serão histórias diferentes.

– Cada partida é uma partida, jogo totalmente diferente, mas é entrar com esse espírito, contar com a força do grupo, um ajudar o outro o outro, um correr pelo outro, e a torcida, que é muito importante pra gente. Continuar crescendo para conquistar o que estamos almejando – opinou Mosquito.

O Timão, de Mosquito, voltará a campo nesta quarta-feira (13), às 21h30, quando enfrenta o Santos, pelo jogo de volta das oitavas de final da Copa do Brasil, na Vila Belmiro. A equipe corintiana está parcialmente classificada, após golear, por 4 a 0, no jogo ida.

E MAIS: