Mosquito agradece Tiago Nunes, mas ressalta importância de Mancini por boa sequência no Corinthians

O atacante Gustavo Silva é um dos atletas que mais tem ganho espaço no Corinthians desde a chegada do técnico Vágner Mancini, em outubro. No que era para ser uma campanha de luta contra o rebaixamento, o Timão já é o oitavo colocado no Campeonato Brasileiro e luta por uma classificação a Libertadores de 2021.

O jogador, que também é conhecido pelo apelido, Mosquito, ressaltou a importância do novo treinador para recuperar o seu espaço no time de Parque São Jorge, mas não esqueceu de agradecer também o ex-comandante corintiano, Tiago Nunes, responsável pela volta de Gustavo ao Corinthians após o jogador acumular empréstimos para Oeste, Vila Nova (GO) e Paraná nas duas últimas temporadas.

– Esse entendimento que eu tive também, agora com o Mancini, facilitou bastante, mas o Tiago Nunes também era um técnico que eu gostava que eu fizesse isso (ir pra cima dos adversários). Eu também sou grato ao Tiago Nunes, a minha volta para o Corinthians foi por causa dele. Mas o entendimento do Mancini foi diferente, e eu sou grato a ele – disse Mosquito em entrevista ao SporTV.

De acordo com o camisa 19, Mancini dá confiança para ele buscar as jogadas individuais e crie bons momentos ofensivos ao Timão.

– Ele (Mancini) quer que eu ataque as linhas, busque os espaços, mas quando eu pego no mano a mano quer que eu vá para cima. Se eu errar uma, duas, que eu continue, até dar certo. Essa confiança está me ajudando bastante – afirmou o atleta.

Em 20 jogos nesta temporada, Gustavo Silva tem três gols marcados. O atacante assumiu a titularidade do time na vitória corintiana por 2 a 1, de virada, contra o Goiás, na Neo Química Arena, pela 26ª rodada do Brasileirão, partida realizada no dia 21 de dezembro, e desde então saiu jogando em todos os jogos seguintes. Contra o Esmeraldino, inclusive, o jogador fez o primeiro dos dois gols do Corinthians.

Nesta quinta-feira (21), Mosquito balançou as redes novamente, ao abrir o triunfo do Timão diante do Sport, por 3 a 0, novamente em Itaquera.

(Foto: Rodrigo Coca/Ag. Corinthians)

