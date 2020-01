Moscou registra temperaturas recordes em janeiro

A temperatura média na capital russa em janeiro foi a mais alta já registrada desde que as medições começaram a ser tomadas 141 anos atrás, informou a agência de meteorologia russa à AFP nesta sexta-feira.

“A temperatura média observada em janeiro em Moscou foi de cerca de 0°C, ou seja, 9,3 graus a mais que a média usual”, afirmou Ludmila Parchyna, meteorologista da Rosguidromet.

Segundo Parchyna, a última vez que um recorde de temperatura foi quebrado foi em janeiro de 2007.

Além disso, o ano de 2019 foi o mais quente registrado na Rússia até o momento. Especialistas atribuíram o fenômeno aos ciclones passageiros do Atlântico e às mudanças climáticas.

Segundo os cientistas, as ondas de calor – que, de acordo com as previsões, devem se intensificar – são um sinal inequívoco do aquecimento global.