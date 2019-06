Mosaic vai fechar unidade ociosa de fosfatados na Flórida

Nova York, 18 – A Mosaic vai fechar sua unidade de produção de fertilizantes fosfatados em Plant City, na Flórida, que está ociosa. A companhia disse que vai lançar em seu balanço do segundo trimestre uma baixa contábil, sem efeito caixa, de US$ 390 milhões, por causa do fechamento permanente da unidade.

A pequena equipe de funcionários da Mosaic atualmente responsável por cuidados e manutenção vai continuar no local para administrar o fechamento ao longo dos próximos anos, disse a companhia.

Amplos estoques de fosfato nos Estados Unidos e no mundo, demanda reduzida e exportações chinesas robustas vêm pressionando os preços do ingrediente há meses. Apesar disso, analistas dizem que a demanda nos EUA pode cair entre 15% e 20% nesta primavera no Hemisfério Norte, por causa das chuvas que atrapalharam o plantio de milho.

Pouco antes do fechamento deste texto, a ação da companhia subia cerca de 3%, mas acumula desvalorização de quase 18% em 2019. Fonte: Dow Jones Newswires.