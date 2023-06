Mosaic tem alta anual de 12,6% e 38,6% na venda de potássio e fosfatados de abril e maio

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/06/2023 - 10:12 Compartilhe

São Paulo, 22 – A companhia de fertilizantes Mosaic, dos Estados Unidos, registrou aumento anual de 12,6% e 38,6% nos volumes vendidos de potássio e fosfatados durante os meses de abril e maio na comparação com igual período de 2022. De acordo com nota da empresa, a comercialização de potássio somou 1,617 milhão de toneladas em abril e maio ante 1,436 milhão de toneladas reportados em igual bimestre do ano passado.

De fosfatados, a companhia vendeu 1,329 milhão de toneladas ante 959 mil toneladas comercializadas em igual período do ano anterior.

A comercialização de potássio da Mosaic gerou receita de US$ 672 milhões em abril e maio.

“Para o segundo trimestre, esperamos que os volumes de vendas de potássio cheguem ao teto do guidance anterior de 2 milhões a 2,2 milhões de toneladas, refletindo o impacto da forte demanda de primavera na América do Norte”, afirmou a empresa.

Para os preços de cloreto de potássio realizados na mina, a companhia espera que as cotações fiquem no piso da faixa prevista de US$ 325 a US$ 375 por tonelada.

As vendas de fosfatados da Mosaic somaram US$ 948 milhões em abril e maio, informou a companhia. “Esperamos que os volumes de vendas estejam próximos do piso da nossa orientação anterior de 1,8 milhão a 2,0 milhões de toneladas.

Após a forte demanda para a temporada de primavera, os consumidores norte-americanos estão adiando a reposição de estoques para o terceiro trimestre”, prevê a empresa.

Para o fosfato diamônico (DAP), a Mosaic projeta cotações próximas ao teto de sua projeção anterior, de US$ 550 a US$ 600 por tonelada.

