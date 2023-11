Mosaic reverte lucro e tem prejuízo de US$ 4,2 milhões no 3º trimestre

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 08/11/2023 - 10:09 Para compartilhar:

São Paulo, 8 – A companhia de fertilizantes Mosaic, dos Estados Unidos, teve prejuízo líquido de US$ 4,2 milhões, ou US$ 0,01 por ação, no terceiro trimestre de 2023. Em igual período de 2022, a empresa teve lucro líquido de US$ 841,7 milhões, ou US$ 2,42 por ação. Em termos ajustados, o lucro passou de US$ 3,22 para US$ 0,68 por ação, informou na terça-feira, 7, a companhia, depois do fechamento do mercado.

As vendas líquidas da Mosaic diminuíram 33,7% na mesma comparação, para US$ 3,55 bilhões, refletindo preços mais baixos de venda. A margem bruta caiu 16,6 pontos porcentuais no terceiro trimestre, para 11,5%.

O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado caiu de US$ 1,686 bilhão para US$ 594 milhões.

A operação brasileira, Mosaic Fertilizantes, registrou Ebitda ajustado de US$ 147 milhões, ante US$ 343 milhões no terceiro trimestre de 2022, com o impacto de preços mais baixos de nutrientes, disse a empresa em comunicado.

“Após a redução dos estoques que foi concluída no começo do segundo trimestre, as margens de distribuição no terceiro trimestre voltaram a níveis historicamente normais e devem melhorar ainda mais até o fim do ano”, disse a Mosaic.

No segmento de potássio, o Ebitda ajustado caiu de US$ 871 milhões pata US$ 267 milhões. Em fosfatados, o Ebitda ajustado passou de US$ 481 milhões para US$ 201 milhões.

Segundo a Mosaic, a relação estoque/uso global para grãos deve continuar pressionada, incentivando agricultores a maximizar os rendimentos.

“Após dois anos de aplicação abaixo do ideal, produtores buscam repor os nutrientes do solo”, disse a companhia, acrescentando que a aplicação de fertilizantes na América do Norte foi robusta durante a primavera.

Já a safra no Brasil, informou a Mosaic, levou a uma recuperação dos embarques e redução dos estoques, especialmente de fertilizantes fosfatados.

