Mosaic reduz produção de fosfatados na Flórida

Nova York, 20 – A companhia de fertilizantes Mosaic, dos Estados Unidos, disse na quinta-feira, 19, que vai reduzir ainda mais sua produção após outra temporada de fraca demanda. A produção de fosfatados na região central da Flórida será reduzida em 150 mil toneladas ao mês, disse a Mosaic.

Em setembro, a companhia já tinha implementado um corte de 500 mil toneladas ao mês no Estado da Louisiana. A companhia disse também que vai continuar com produção reduzida de potássio no Canadá.

Segundo a Mosaic, outra temporada decepcionante na América do Norte manteve os estoques altos e os preços, baixos.

“A Mosaic não vai produzir muito se não conseguir realizar preços razoáveis”, disse a empresa em comunicado. Fonte: Dow Jones Newswires.