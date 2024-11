Mosaic Company divulga resultados e Luciano Siani será o novo CFO

Com sede em Tampa, na Flórida, a Mosaic Company divulgou seus resultados do terceiro trimestre de 2024, registrando um lucro líquido de $ 122 milhões de dólares e um EBITDA ajustado de $ 448 milhões de dólares e o lucro líquido por ação (LPA)(1) ajustado foi de US$ 0,34.

A produção de fosfato da companhia retornou a sua capacidade total após os impactos ocasionado por três furações.

O Presidente e CEO Bruce Bondine destacou a importância da capacidade de recuperação da empresa: “A resiliência que desenvolvemos ao longo de muitos anos nos permitiu recuperar rapidamente dos recentes eventos climáticos e de outras interrupções operacionais que impactaram nosso desempenho no terceiro trimestre”. Bondine também enalteceu o fato de a empresa estar bem posicionada e preparada para o mercado: “À medida que continuamos a recuperar a confiabilidade de nossos ativos e a executar nossa estratégia de implantação de capital, a Mosaic está posicionada para se beneficiar do sólido ambiente de mercado no restante do ano e em 2025.”

A empresa também comunicou que Clint Freeland, atual CFO, irá se aposentar no final do ano; e, em janeiro, será substituído por Luciano Siani Pires, ex Vale, que deverá se mudar do Rio de Janeiro para a Flórida.