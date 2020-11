Mosaic acredita em recuperação com melhora de demanda e de preço agrícola

Chicago, 3 – A gigante de fertilizantes Mosaic espera fazer parte da recuperação do setor agrícola norte-americano. Os preços e a demanda por produtos se fortalecem com as melhores condições nos mercados de commodities agrícolas.

A Mosaic espera que a safra no outono resulte em uma forte demanda por fertilizantes nos Estados Unidos. O CEO da Mosaic, Joc O’Rourke, disse que a melhora dos preços dos grãos e oleaginosas, além dos estoques limitados de fertilizantes, estão abrindo caminho para “fortes condições de negócios” até 2021.

O otimismo contrasta com resultados trimestrais da Mosaic, que apresentou prejuízo de US$ 6 milhões no terceiro trimestre.

O lucro ajustado por ação, no entanto, superou as estimativas dos analistas. A melhoria da demanda está ajudando a impulsionar o agronegócio, após a turbulência provocada pela pandemia do novo coronavírus.

Veja também