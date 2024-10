Mortos pelo furacão Helene chega a 189, o maior número de vítimas desde o Katrina

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 03/10/2024 - 0:15 Para compartilhar:

O número de mortos pelo furacão Helene subiu para 189, um número que só deve aumentar, já que centenas continuam desaparecidos. A contagem impressionante, que faz de Helene a tempestade mais mortal a atingir os EUA desde que o furacão Katrina matou 1.392 pessoas em 2005, abrange seis estados no sul.

Carolina do Norte, uma das mais atingidas devido a inundações severas que destruíram comunidades inteiras, perdeu 95 pessoas. Carolina do Sul teve 39 mortes; Geórgia teve 25; Flórida perdeu 19; Tennessee perdeu 9; e Virgínia perdeu duas, de acordo com números da imprensa americana.

Entre os mortos estão vários socorristas e funcionários públicos que permaneceram em seus postos diante dos perigos da tempestade. No entanto, centenas ainda permanecem desaparecidos, o que sugere que o número de mortos continuará aumentando.

Somente no Condado de Buncombe, na Carolina do Norte , pelo menos 600 pessoas foram consideradas desaparecidas até terça-feira, com grande parte da região montanhosa ainda isolada do mundo exterior, tanto fisicamente, por causa de estradas e pontes que já não existem mais, quanto com as comunicações praticamente impossíveis devido a grandes quedas de energia.

Em grandes áreas do sul, especialmente nas regiões dos Apalaches do Tennessee, Geórgia e Carolina do Norte e do Sul, a situação é praticamente a mesma.

Mesmo depois que os corpos pararem de aparecer entre os destroços, o número de mortos pela tempestade pode continuar aumentando nos próximos anos, de acordo com um estudo.

Tempestades poderosas como o furacão Helene podem causar diretamente entre 7.000 e 11.000 mortes nos 15 anos seguintes, de acordo com um estudo publicado na Nature na quarta-feira (02).

O estudo analisou as taxas de mortalidade após 501 ciclones tropicais entre 1930 e 1950 e descobriu que a perda de renda e os problemas de saúde decorrentes diretamente das tempestades levam a uma “carga de mortalidade não documentada”, resultando em mais de 5,1% de todas as mortes ao longo da costa atlântica dos EUA.

Tirando o Katrina, o número de mortos pelo Helene não tem igual em mais de meio século de furacões. A única tempestade que causou mais mortes naquele período foi o furacão Camille, em 1969, que matou 256 pessoas.