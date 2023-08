Mortos na Baixada Santista podem chegar a 12, e mais um PM é ferido durante confronto

Da Redaçãoi Da Redação https://istoe.com.br/autor/da-redacao/ 01/08/2023 - 12:57 Compartilhe

O número de pessoas mortas durante confronto com as forças de segurança pode chegar a 12 na Baixada Santista, litoral de São Paulo. Além disso, mais um policial militar teria sido ferido. Isso teve início após a morte do soldado da Rota (Rondas Ostensivas Tobias de Aguiar) Patrick Bastos Reis, no dia 27 de julho.

Resumo:

Após a morte do soldado Patrick, teve início a Operação Escudo;

Há suspeita de que os agentes tenham matado pessoas durante a ação. O número pode ter subido para 12;

Antes de ser preso, Erickson David da Silva, suspeito de atirar contra o policial militar, fez um vídeo no qual pediu para parar com a “matança”.

Depois da morte do policial militar, foi colocada em prática a Operação Escudo, que teria como objetivo combater o tráfico de drogas e o crime organizado. Porém há suspeita de que os agentes tenham matado pessoas durante a ação.

A Operação Escudo começou no Guarujá e foi estendida para a cidade de Santos, onde uma cabo da Polícia Militar teria sido baleada com um tiro de fuzil por três criminosos na manhã desta terça-feira, 1.

Depois, no final desta manhã, mais um policial militar teria sido atingido na rua Itanhaém, no bairro Chico de Paula, em Santos.

A IstoÉ entrou em contato com a SSP-SP (Secretaria de Segurança Pública de São Paulo) para confirmar essas informações, mas não obteve resposta até o momento. O texto será atualizado assim que tiver o retorno.

Relembre o caso

O policial militar Patrick Bastos, de 30 anos, e o cabo Fabiano Oliveira Marin Alfaya, 39, foram baleados no dia 27 de julho durante um patrulhamento em uma comunidade local do Guarujá, no litoral norte de São Paulo.

Reis foi atingido próximo ao tórax e morreu quando recebia atendimento médico. Já Alfaya, baleado na mão esquerda, precisou ser internado e não corre risco de vida.

Erickson David da Silva, preso suspeito de atirar contra o policial militar da Rota (Rondas Ostensivas Tobias Aguiar) Patrick Bastos Reis, gravou um vídeo em que pede ao governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), e ao secretário de segurança do estado, Guilherme Derrite, que parem com a “matança” de supostos inocentes em Guarujá.

Durante a noite de domingo, 30, ele foi detido na zona sul de São Paulo, segundo divulgado por Tarcísio de Freitas em seu perfil no Twitter. Além de Erickson, uma mulher, 27, e quatro homens, com idades entre 22 e 23 anos, foram capturados em flagrante por suposto envolvimento no caso.

