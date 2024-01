Mortos em terremoto no Japão sobem para 78

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 04/01/2024 - 14:42 Para compartilhar:

TÓQUIO, 5 JAN (ANSA) – A quantidade de mortos no terremoto que atingiu o Japão no último dia 1º de janeiro subiu para 78, informaram nesta quinta-feira (4) as autoridades locais.

As equipes de resgate continuaram com as operações de busca pelos desaparecidos na província de Ishikawa, especialmente na cidade costeira de Wajima, onde um mercado pegou fogo e muitos ficaram presos sob os escombros.

O primeiro-ministro do Japão, Fumio Kishida, informou que o governo deverá aumentar os fundos de reserva para 25 milhões de euros, além de duplicar o contingente de socorristas para 4,6 mil profissionais.

Eles, no entanto, encontram muitas dificuldades para entrar em alguns municípios da província, já que as estradas principais que conectam a região foram seriamente danificadas.

O abalo sísmico danificou pelo menos 200 edifícios e cerca de 34 mil pessoas estão alojadas em centros de evacuação em diversas localidades.

Um dos momentos mais marcantes do dia foi o resgate de uma idosa de 80 anos, que permaneceu mais de 70 horas sob os escombros de sua casa. (ANSA).

