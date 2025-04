Mortos em terremoto em Myanmar sobem para 3,7 mil, diz mídia

ROMA, 15 ABR (ANSA) – A quantidade de mortos no terremoto de 7.7 na escala Richter que devastou Myanmar, no Sudeste Asiático, em 28 de março, subiu nesta terça-feira (15) para pelo menos 3.706.

De acordo com a agência de notícias Myanmar Now, que atualiza os números da tragédia periodicamente, o tremor de terra também deixou 5.017 feridos e 130 desaparecidos.

Duas semanas após o sismo, milhares de pessoas seguem vivendo em acampamentos de tendas espalhados entre edifícios, casas de chá e hotéis que foram parcialmente destruídos pelo forte terremoto.

A mesma fonte, citando varejistas e empresários, declarou que os grandes danos provocados pelo fenômeno desencadearam uma escassez de aço, cimento e outros matérias necessários para reconstrução.

Já o jornal tailandês Bangkok Post, as vítimas do desabamento de um prédio no país em razão do mesmo terremoto que atingiu Myanmar também subiram para 44, após trabalhadores da obra descobrirem mais corpos enterrados sob os escombros. (ANSA).