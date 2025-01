Mortos em incêndios em Los Angeles sobem para 16

WASHINGTON, 12 JAN (ANSA) – A quantidade de pessoas mortas nos incêndios que atingem Los Angeles, nos Estados Unidos, aumentou para ao menos 16, informou neste domingo (12) o Gabinete do Examinador Médico da cidade.

De acordo com as autoridades de saúde locais, 11 corpos foram encontrados em Eaton, nas proximidades de Altadena, uma área que foi devastada pelas chamas. Outros cinco faleceram em Palisades, no bairro nobre de Pacific Palisades.

No último sábado (11), o incêndio em Eaton destruiu 5,6 mil hectares de terra e estava somente 15% contido, enquanto o de Palisades queimou pouco mais de 9,1 mil hectares e seu controle era de 11%.

Mais de 153 mil cidadãos de Los Angeles receberam ordens de evacuação. A frente mais preocupante, segundo as autoridades, é o incêndio em Palisades, que foi definido pelo porta voz do Corpo de Bombeiros de Los Angeles, David Ortiz, como um “um monstro de múltiplas cabeças com possibilidade de crescimento em diferentes direções”.

Para piorar a situação, a trégua dos ventos de Santa Ana não durou muito, pois uma nova frente de rajadas de até 80 quilômetros por hora voltou a soprar em partes dos condados de Los Angeles e Ventura. A previsão é que a velocidade deverá aumentar entre segunda e quarta-feira, segundo o Serviço Meteorológico Nacional.

“Estou próximo dos habitantes do condado de Los Angeles, na Califórnia, onde incêndios devastadores ocorreram nos últimos dias. Rezo por todos vocês”, disse o papa Francisco durante a celebração do Angelus. (ANSA).