Morto há 14 anos, Michael Jackson pode virar réu após nova acusação de abuso sexual 

Michael Jackson, que faleceu há 14 anos, pode virar réu por nova acusação de abuso sexual. Segundo informações do TMZ, o coreógrafo Wade Robson o acusou de tê-lo molestado quando era criança. O tribunal da Califórnia acatou a acusação. O caso teria acontecido no Rancho Neverland, quando o dançarino tinha entre 7 e 14 anos.

Wade Robson está processando a corporação do famoso, MJJ Productions Inc. Na primeira instância, o tribunal foi favorável à empresa, concordando com as alegações dos advogados de que não tinha controle sobre o que o astro fazia.

O Tribunal de Apelação redirecionou o caso de volta para julgamento.

Em 2005, o Rei do Pop Jackson foi julgado por molestar um menino. À época, Wade Robson afirmou que dormiu na cama do cantor e nada aconteceu. Em 2013, deu a nova versão do que ocorreu, alegando que foi vítima de uma “manipulação completa e lavagem cerebral” da MJJ Productions Inc.

