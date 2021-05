Mortes violentas de duas mulheres são investigadas pela polícia no RJ

Duas mulheres tiveram mortes violentas no domingo (23) no Rio de Janeiro. Em Belford Roxo, na Baixada Fluminense, uma mulher foi morta a tiros em uma festa. Em Inhaúma, zona norte da cidade do Rio, uma adolescente de 15 anos foi morta a pauladas pelo ex-namorado. As informações são do G1.

Rosane Guimarães, 21, foi morta a tiros em uma festa no condomínio Jardim Ipê, no bairro Parque Roseiral. Segundo relatos, o homem estava encapuzado, atirou e fugiu na garupa de uma moto. Ana Carolina Sá Vieira, 15, foi morta a pauladas pelo ex-namorado Alexsander de Oliveira Dionizio, 25, na comunidade JJ em um baile funk.

Ambos os homens estão foragidos e a Delegacia de Homicídios investiga os casos.

