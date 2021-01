Mortes por Covid-19 em janeiro ultrapassam números de dezembro, indicam secretarias de Saúde

O número de mortes por Covid-19 no Brasil em janeiro ultrapassaram, nesse domingo (24), as registradas em todo o mês de dezembro, segundo dados apurados pelo consórcio de veículos de imprensa junto às secretarias de Saúde do País e divulgado pelo G1.

Enquanto o mês de dezembro teve 21.811 vidas perdidas para a doença, janeiro registrou, até as 20h de domingo (24), 22.105 mortes por Covid. O número é maior que o de novembro e outubro e fica próximo do visto em setembro.

Ainda segundo a reportagem do G1, as médias móveis diárias calculadas pelo consórcio de imprensa também apontam que houve uma tendência nacional de aumento nos óbitos por 14 dias consecutivos de janeiro – do dia 8 ao dia 21.

Veja também