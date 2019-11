Mortes na Zona Oeste podem estar relacionadas à contravenção

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) abriu inquérito para investigar as circunstâncias da morte de Oseas Gomes Sales, de 33 anos. Ele foi assassinado na noite desta quinta-feira, em Realengo, na Zona Oeste do Rio. A vítima estava indo comemorar o aniversário, quando teve o carro cercado por homens armados. A Polícia Civil suspeita que o crime esteja relacionado a outro homicídio ocorrido horas antes em Bangu.

A polícia investiga se homens envolvidos com a contravenção são os responsáveis pelas mortes. As investigações apontam que Oseas trabalhava com venda de bolões de apostas em jogos de azar. Horas antes da morte dele, o feirante Pablo Costa Nunes, 31 anos, foi morto em uma feira em Bangu, na Rua Urucum. De acordo com as primeiras informações, Pablo Costa Antunes, de 31 anos, estaria vendendo bananas no local quando foi alvo dos disparos. Ele morreu na hora.

Oseas chegou a ser levado ainda com vida para o Hospital Municipal Albert Schweitzer, mas não resistiu. De acordo com testemunhas, pelo menos 20 disparos foram feitos contra o carro da vítima. Agentes da DHC estiveram no local do ataque e colheram informações para ajudar na elucidação do crime.

Nas redes sociais amigos lamentaram a morte da vítima. “Meus sinceros sentimentos a todos da família e amigos. Que Deus, na pessoa do Espírito Santo, conforte o coração de todos. Que possamos guardar os momentos felizes que vivemos com o nosso amigo Oseas, acreditando que ele está em um melhor lugar”, escreveu uma amiga.

A morte de Oseas revela uma onda de crimes na Zona Oeste. Na última terça-feira, Ketellen Umbelino de Oliveira Gomes, de 5 anos, morreu depois de ser atingida por uma bala perdida. A menina estava indo para a escola, quando homens armados assassinaram um rapaz de 17 anos. A criança foi atingida na perna e teve a feia femoral perfurada.