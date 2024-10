Mortes em ataques de Israel no Líbano somam quase 2 mil

Ansai Ansa https://istoe.com.br/autor/ansa/ 03/10/2024 - 12:01 Para compartilhar:

ROMA, 3 OUT (ANSA) – Pelo menos 1.974 pessoas, incluindo 127 crianças, foram mortas no Líbano em quase um ano de ataques israelenses no país, enquanto outros 9.384 indivíduos ficaram feridos.

O balanço foi divulgado nesta quinta-feira (3) pelo ministro da Saúde libanês, Firass Abiad, e a maior parte dessas vítimas foi registrada nas últimas duas semanas, quando Israel iniciou uma ofensiva contra o Hezbollah que eliminou quase todo o primeiro escalão do grupo, incluindo o líder Hassan Nasrallah.

Antes disso, no entanto, Tel Aviv e o movimento radical já haviam trocado hostilidades esporádicas na fronteira entre os dois países, no âmbito da guerra de Israel contra o grupo fundamentalista Hamas, apoiado pelo Hezbollah, na Faixa de Gaza.

“O balanço da agressão israelense no Líbano totaliza 1.974 mártires, incluindo 127 crianças, e 9.384 feridos. 97 operadores sanitários também foram mortos, e dezenas de centros médicos foram danificados”, declarou Abiad.

A atual ofensiva israelense teve início com explosões coordenadas de pagers e walkie-talkies utilizados por membros do grupo xiita no Líbano, em meados de setembro, e continuou com bombardeios no sul do país, no Vale do Beqaa e na capital Beirute, além de breves incursões terrestres além da fronteira.

(ANSA).